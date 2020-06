Spoorzone Rijen wordt aangepakt voor 59 miljoen euro

De spoorzone in Rijen wordt aangepakt. Er komen twee onderdoorgangen, twee nieuwe zijperrons en een fietsbrug. De provincie, gemeente en het Rijk leggen er samen 59 miljoen euro voor neer.

Rijen wordt al tientallen jaren doorsneden door de spoorlijn tussen Tilburg en Breda en dat zorgt voor veel overlast. “Iedereen in Rijen kan straks ongehinderd van de ene naar de andere kant van het spoor”, zegt wethouder Sandra Diepstraten. Ze is blij dat het vele en lange wachten voor gesloten spoorbomen straks tot het verleden behoort.

Veel werk

De timing is wellicht niet zo handig, omdat er de komende jaren in de omgeving ook aan twee provinciale wegen wordt gewerkt. Er gaat dus veel op Rijen afkomen qua werkzaamheden beseft gedeputeerde Christophe van der Maat. “Maar dit alles leidt ertoe dat de veiligheid en leefbaarheid in het dorp voor omwonenden, automobilisten, fietsers en het treinverkeer fors verbeteren. Deze afspraken zijn een doorbraak”, vindt hij.