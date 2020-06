Eerste tropische dag is een feit: 30 graden en meer in Brabant

Archieffoto: Manoek Lambregts vergroot

Wie woensdag buiten is geweest, voelde het waarschijnlijk al aankomen. Het is de eerste tropische dag van het jaar in Brabant. De 30 graden werd aangetikt op de officiële weerstations.

Maaike Cnossen Geschreven door

Gilze-Rijen had de primeur te pakken. Het was daar om 15.20 uur tropisch met 30,6 graden. Twintig minuutjes later was het ook zover bij het weerstation in Volkel. Daar werd 30,1 gemeten. En ook Eindhoven is inmiddels een tropische bestemming met precies 30 graden om 16.10 uur.

Loopt nog op

Het vierde weerstation in de provincie zal volgens weerman Leon Saris van Weerplaza ook nog volgen. “Het is in Woensdrecht nu 29,8 graden, dus ik neem aan dat het daar ook nog wel wordt gehaald”, vertelt hij rond kwart over vier.

“Het gaat overal nog wel wat oplopen. Het is nog volop zonnig. De wind komt uit het oosten met warme lucht. Dat kan nog wat verder opwarmen onder de zon.”