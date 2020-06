Foto: Christian Traets, SQ Vision. Foto: Christian Traets. Foto: Twitter.com/Tonnieontour. Foto: Christian Traets, SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Christian Traets, SQ Vision.

In een loods aan de Bovenstraat in Hoeven heeft woensdagmiddag een grote brand gewoed. Het gebouw is grotendeels verwoest.

Er zouden sowieso één auto en een aantal oude tractoren in hebben gestaan. Niemand raakte gewond, maar er kwam wel asbest vrij. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt dat op.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.