Zo blijf je koel tijdens een hittegolf zonder corona op te lopen

Dobberen op het water kan gewoon in coronatijden (foto: Bianca Dekker).

Zwemmen in de natuur, in de schaduw in de tuin of naar een park onder een grote boom. Je kunt de komende dagen best eenvoudig coronaproof je hoofd koel houden tijdens de hittegolf. Maar er zijn ook een paar dingen die in tijden van corona niet zo handig zijn tijdens een hittegolf.

Rebecca Seunis Geschreven door

Mensen grijpen al snel naar een ventilator voor wat extra verkoeling in huis. Maar als je bezoek hebt, is het volgens het RIVM niet slim om een ventilator zo neer te zetten dat de luchtstroom van de een naar de ander gaat.

Voor persoonlijk gebruik thuis en binnen je gezin kun je natuurlijk wel een ventilator gebruiken. Volgens het Hitteplan kun je er een bevroren waterflesje voor zetten voor nog meer verkoeling.

Als je met de auto - hopelijk met airco - weggaat, wordt geadviseerd om voldoende drinkwater mee in de auto te nemen (en er ook gebruik van te maken). Vooral kleine kinderen drogen snel uit !

Zwemmen

Voor wie thuis zit en het kwik binnen ook flink ziet stijgen, is buiten afkoelen gelukkig gewoon een optie. Zo zijn er genoeg recreatieplassen waar je veilig kunt zwemmen. Hier vind je ze allemaal op een rijtje. Als het te druk is, is het beter om om te keren. Een plek als de Galderse Meren is de laatste tijd al vaker afgesloten omdat er te veel mensen aanwezig zijn om voldoende afstand te houden.

Daarnaast roept de overheid mensen op om elkaar goed in de gaten houden, want de hitte kan gevaarlijk zijn voor ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement.