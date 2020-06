Ongeluk met twee vrachtwagens op A58 zorgt voor flinke file

Er raakte niemand gewond (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Op de A58 bij Ulvenhout is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. In de richting van Tilburg gingen twee rijstroken dicht waardoor automobilisten rekening moesten houden met file. De vertraging liep op tot een uur. In de tegenovergestelde richting ontstond een kijkersfile.

Op de wegen rondom Breda was het al enorm druk woensdag, waarschijnlijk vanwege het ongeval bij Dordrecht eerder op de dag.

Geen gewonden

Bij het ongeval op de A58 raakte voor zover bekend niemand gewond. Twee vrachtwagens werden weggesleept door een bergingsbedrijf. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet bekend.