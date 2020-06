Brute overval mogelijk alsnog opgelost dankzij nieuwe informatie

De politie hoopt dankzij een nieuw aanknopingspunt een zaak van zeven jaar geleden op te lossen. Het gaat om een brute overval aan de Clovislaan in Eindhoven in november 2013. Twee mensen raakten hierbij gewond.

De recherche kreeg de zaak zeven jaar geleden niet rond, maar een belangrijk aanknopingspunt geeft mogelijk zicht op de daders. Agenten weten nu dat een van hen waarschijnlijk uit de gemeente Peel en Maas komt. Deze Midden-Limburgse gemeente ontstond in 2010 door de fusie van Helden, Kessel, Meijel en Maasbree. “We hebben nieuwe informatie ontvangen, waardoor de zaak is heropend. Die tip leidt ons naar die omgeving.”

Getuigenoproep

De informatie is nog niet voldoende om iemand op te pakken. Om verder te komen, doet de politie daarom opnieuw een getuigenoproep. “We weten dat het lang geleden is, maar we willen het toch nogmaals vragen. Heb je destijds iets gehoord, gezien, iets wat mogelijk te maken heeft gehad met deze overval? Of heb je andere belangrijke info over deze zaak? Laat dit dan weten.”