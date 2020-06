Ellenlange vertraging op Brabantse omleidingsroutes na ongeval op A16

De afsluiting van de A16 bij Dordrecht door een omgevallen vrachtwagen met gevaarlijke stoffen zorgde woensdagavond voor enorme files op de Brabantse snelwegen.

De grootste pechvogels van deze woensdagavondspits zaten in de auto op de A59 tussen Oss en Zierikzee. Tusen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina was de vertraging bijna twee uur, zo meldde de ANWB. Tussen Waalwijk en Waspik moest het verkeer bovendien over de vluchtstrook vanwege een ongeval.