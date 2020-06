Kopzorgen bij NAC na versoepeling coronamaatregelen: 'Mondkapje op en kurk in de mond'

NAC-supporters, altijd in grote getale aanwezig. (foto: VI Images). vergroot

Bij NAC zijn ze blij dat er vanaf 1 september weer beperkt supporters bij wedstrijden aanwezig mogen zijn, maar het brengt de Bredase voetbalclub ook kopzorgen. Er is nog veel onduidelijkheid en een plan hiervoor is er nog niet. Dat ook spreekkoren worden verboden, roept eveneens vraagtekens op. "Het is een heel lastige puzzel", zegt veiligheidsman Leon Aerssens.

Ronald Strater Geschreven door

NAC had een uitgewerkt plan om de competitie zonder publiek te beginnen al keurig en ruim op tijd bij de gemeente Breda liggen. Maar ineens is de situatie gewijzigd, want premier Rutte maakte dinsdagavond bekend dat er vanaf 1 september tóch supporters de stadions in mogen. Op beperkte schaal, dat wel. En ook hier is de anderhalve meter regel heilig.

Een plan voor spelen met publiek is er bij NAC, net als bij veel andere clubs, dan ook logischerwijze nog niet. "We hebben er natuurlijk al wel over nagedacht", zegt Leon Aerssens, veiligheidsmanager de Bredase club. "Het is een heel lastige puzzel en een tijdrovende klus."

Vragen, vragen en nog eens vragen

"Er zijn nog heel veel vragen", vervolgt Aerssens. "Je kan bijvoorbeeld verschillende berekeningen loslaten op het aantal mensen dat straks naar binnen mag. Ga je de stoeltjes tellen of is er een maximum aantal supporters per vierkante meter? Moet je werken met één supporter per vier stoeltjes of mag je ze 'dakpansgewijs' wegzetten? Hoe zit het met het gebruik van de toiletten? Hoe gaan we het verkeer door de grachten leiden? Het zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden. We gaan in ieder geval proberen op een veilige manier zoveel mogelijk mensen in ons stadion te krijgen. En dat moeten we dan natuurlijk allemaal nog bespreken met de GGD en de overheid."

Ik denk aan een stadionbezetting tussen de twintig en vijfentwintig procent.

Hoeveel supporters straks daadwerkelijk hun helden weer zien acteren, blijft dus nog even de vraag. Ook omdat er ongetwijfeld nog richtlijnen vanuit de KNVB zullen komen. Toch wil Aerssens er wel een klein voorschotje op nemen. "Ik las laatst ergens dat er dertig procent van de capaciteit van het stadion gebruikt kan worden. Maar dat denk ik eerlijk gezegd niet. Niet met ons stadion, want daar ligt het aan. Ik denk eerder aan een bezetting tussen de twintig en vijfentwintig procent. Maar het is nog geen 1 september, misschien wordt anderhalve meter nog wel een meter. En dan ligt alles weer anders."

Wie mag wel naar binnen en wie niet?

Hoe dan ook, er dient zich wel een volgend probleem aan. Met een capaciteit van 19.000 toeschouwers zouden bij het slechtste scenario dus nog minder dan vijfduizend supporters worden toegelaten in het Rat Verlegh Stadion. Maar tot nu toe heeft NAC al meer dan 9000 seizoenkaarten verkocht. Dus wie wel en wie niet? "Ook dat is een lastige", erkent Leon Aerssens. "Maar aan dat vraagstuk zijn we nog lang niet aan toe."

'Mondkapje op en kurk in de mond'

En dan is er nog iets waar de Bredase club, en de rest van de voetbalwereld, het hoofd over moet breken. Het publiek wat dan binnen mag, mag volgens de richtlijnen niet schreeuwen, zingen of juichen. En dat is zeer waarschijnlijk best lastig voor het regelmatig uitermate fanatieke NAC-publiek.

"Ja, hoe moeten we dat voorkomen?", vraagt Aerssens zich hardop af. "Ook hier wachten we maar even op de richtlijnen van de KNVB. Maar als mensen op anderhalve meter zitten, zal een spreekkoor anders zijn dan bij een volle B-side. Misschien moeten we ze een mondkapje opdoen en een kurk in de mond", zo grapt Leon Aerssens tot slot.