Veiligheidsregio's trots op Brabanders in coronatijd: 'We hebben het met elkaar gedaan'

Een eerbetoon van de brandweer aan de verpleegkundigen. vergroot

De veiligheidsregio's zijn trots op hoe de Brabanders de afgelopen vier maanden zijn omgegaan met de coronacrisis. "Wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is", schrijven de voorzitters in een statement na de bekendmaking van de versoepelingen vanaf 1 juli.

Rebecca Seunis Geschreven door

Volgens veiligheidsregiovoorzitters Jack Mikkers, John Jorritsma en Theo Weterings hebben Brabanders de afgelopen vier maanden laten zien dat ze aan elkaar denken. "Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van zorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald."

Nu er vanaf 1 juli veel versoepelt, waarschuwen de veiligheidsregio's dat men niet moet verslappen. "We zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic's. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van 'normaal' in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden. "

Gezonde Brabantse Verstand

"Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen. Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken", schrijven de veiligheidsregio's.