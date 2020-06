Inbreker loopt slaapkamer binnen, man schrikt wakker en gaat achter hem aan

De bewoner van een huis aan het Rooseveltplein in Tilburg schrok woensdagnacht wakker toen een inbreker zijn slaapkamer binnen liep. Ook hoorde hij onbekende stemmen vanuit zijn woonkamer beneden. Toen de inbreker de bewoner zag, nam hij de benen. Het slachtoffer rende nog achter hem aan, maar kreeg hem niet te pakken.

Buiten zag het slachtoffer van de inbraak de man die even daarvoor nog in zijn slaapkamer stond in een auto stappen. In de wagen zaten meerder mensen. Mogelijk degenen die hij eerder, beneden in zijn woonkamer, hoorde praten.