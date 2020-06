Tilburger wordt wakker van inbrekers in huis en spreekt van een overval: 'Enorm geschrokken'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De bewoner van een huis aan het Rooseveltplein in Tilburg schrok woensdagnacht wakker van inbrekers in zijn huis. Die vluchtten vervolgens in een auto. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Het slachtoffer belde 112 en gaf door dat er een overval had plaatsgevonden.

Alert

"Het slachtoffer is enorm geschrokken", laat een agent weten. Maar de bewoner was wel zo alert om een deel van het kenteken van de vluchtauto te noteren. De politie is op zoek naar deze auto. Bij de inbraak is niemand gewond geraakt.