Op maat gemaakte 'survival-campers' waar je de wereld mee rond kan, in Empel worden ze gemaakt

Bram bouwt campers voor wereldreizen

Reizen van Nederland naar bijvoorbeeld Kaapstad in Zuid-Afrika, Mongolië, of de meest oostelijke stad van Rusland, Vladivostok. De klanten van het Empelse bedrijf EPIC dromen van dat soort reizen, maar willen niet in het vliegtuig stappen. Ze kruipen liever zelf achter het stuur om op vier of meer wielen de avontuurlijke eindbestemming te halen. In Empel worden op maat gemaakte 'survival-campers' gebouwd, die vrijwel iedere reis mogelijk moeten maken.

Bram van Hoek begon eind vorig jaar met zijn bedrijf. Eerder bouwde hij al een speciale camper voor zichzelf en reed daar onder meer mee naar Zuid-Korea. Daarop besloot hij om met zijn persoonlijke ervaringen soortgelijke campers voor anderen te gaan bouwen.

"Ik maak expeditievoertuigen die zelfvoorzienend zijn. Inclusief douche, koelkast en zonnepanelen en motorisch geschikt om over bijna alle wegen en landschappen te rijden. Je kan er in reizen en in leven en dus kan je zelf bijna letterlijk alle reisdoelen die er maar bestaan bereiken." Een specifiek voertuig, dat dan ook bestemd is voor een hele specifieke doelgroep.

In de video vertelt Bram over zijn campers:

'Een villa is duurder dan een rijtjeshuis'

"Mijn klanten zijn mensen die reislustig zijn, tijd hebben om er minimaal een paar maanden tussenuit te gaan en het zich uiteraard kunnen veroorloven om zo'n camper te kopen. De prijs is afhankelijk van wat je wil. De meest geavanceerde die ik nu heb kost minstens zo'n 125.000 euro, maar het kan ook voor minder. Het is net als met huizen. Een villa is duurder dan een rijtjeshuis."

De campers die EPIC maakt zijn allemaal uniek, want worden gemaakt naar de specifieke wensen van de klant. Dat heeft z'n voordelen, maar ook z'n nadelen.

Geen kant-en-klare campers

"Je merkt nu dat veel mensen weer willen reizen, maar vanwege corona toch liever niet in een vliegtuig stappen. Een camper is een alternatief en je ziet dat die nu flink verkocht worden. Maar ik verkoop geen kant en klare campers, maar moet ze eerst bouwen. Dus als je er deze zomer al mee op pad wil, moet ik nee verkopen."

Bram begon ruim acht maanden geleden met zijn bedrijf. Niet veel later begon de corona-crisis en dat heeft nogal wat gevolgen voor de start van zijn bedrijf.

Veel animo voor deze manier van reizen

"Nu begint het allemaal weer wat te lopen. Er is al veel animo voor deze manier van reizen. Bij veel mensen is er ook een omslag om wat minder vaak in een vliegtuig te stappen. Hopelijk komen die ook bij mij terecht."