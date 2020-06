'Hier had een dode kunnen vallen!', politie boos op bestuurders die weg blokkeren voor hulpverleners

Verschillende auto's blokkeerden de doorgang op de A59 (foto: Facebook politie gemeente Waalwijk). vergroot

De bestuurder van de Porsche die woensdagavond over de kop sloeg bij Waspik, heeft 'heel veel geluk gehad'. De hulpverleners konden de plaats van het ongeluk amper bereiken, omdat automobilisten massaal besloten over de vluchtstrook te rijden en daar kwamen vast te staan. "Hier had een dode kunnen vallen", laat Danny van Helden van politieteam Langstraat weten.

Het ongeluk gebeurde bij de afrit Waspik. Vanwege dit ongeluk kwam het verkeer op de A59 vast te staan. Een aantal automobilisten dacht slim te zijn en probeerde via de vluchtstrook de plaats van het ongeluk te passeren. Maar bij de afrit Waspik was het ongeluk juist gebeurd, dus reden ze zichzelf daar klem. Het gevolg daarvan was dat ook de hulpdiensten vast kwamen te staan, op twee kilometer van de plaats van het ongeluk. "Er stond anderhalve kilometer file, op de vluchtstrook!", vertelt Van Helden. "Zo'n versperring zien we niet vaak."

'We moesten íets'

Normaal gesproken hebben de hulpdiensten twee keuzes om naar de plaats van een ongeluk te rijden. De vluchtstrook nemen of in het midden van de weg rijden, zodat de automobilisten naar links en rechts uitwijken en er een zogenoemde 'zee van Moses' wordt gecreëerd. "Maar dat ging nu dus allebei niet, omdat het verkeer zowel op de vluchtstrook als op de weg volledig stilstond", legt Van Helden uit. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Gelukkig reden wij in een jeep en konden we daarmee een deel door het zand langs de vluchtstrook rijden. We konden ook een paar automobilisten terug op de weg drukken. Tja, we moesten íets."

Zo kwamen de agenten met de nodige minuten vertraging alsnog aan bij de plaats van het ongeluk. "Maar de ambulancemedewerkers en de mensen van Rijkswaterstaat die na ons kwamen, konden er in eerste instantie ook niet door."

'Wees alsjeblieft geduldig'

De gecrashte Porsche zat volgens de operationeel expert van politieteam Langstraat 'van voor tot achter in elkaar'. "Die was over de kop geslagen en over een bus gevlogen. Als bij dit ongeluk nog een andere auto betrokken was geweest, hadden we zeker zwaargewonden of een dode gehad. We hebben heel veel geluk gehad." Van de automobilisten die de vluchtstrook langs de A59 blokkeerden, is het kenteken genoteerd. Zij kunnen een bekeuring van 240 euro verwachten.

"Ga nooit manoeuvreren en proberen langs de file te rijden", benadrukt Van Helden. "De hulpdiensten zijn vaak snel aanwezig. Dan helpen we uiteraard eerst de slachtoffers, maar onze tweede zorg is dat het verkeer weer kan doorrijden. Wees dus alsjeblief geduldig!'