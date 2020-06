Eventjes een popster: geslaagden schitteren op coronaproof diplomafeest

Apetrots op het diploma. vergroot

De 150 geslaagden van het Helmondse Vakcollege zullen zich nog lang herinneren hoe ze hun diploma kregen. Door de coronamaatregelen was er geen groots en gezellig samenzijn, maar in plaats daarvan werden ze onthaald als een popster.

Eigenlijk waren ze het er allemaal over eens dat hun jaarlijkse diploma-uitreiking wel een opfrisbeurt kon gebruiken. “Het was nogal saai”, zegt docent Rodger Zitter. “Er was een bijeenkomst in de aula met een praatje van de directeur en daarna kreeg iedereen zijn of haar diploma.” De coronamaatregelen vroegen om een alternatief en zo kwamen ze op het Vakcollege op deze nieuwe vorm.

Zo zag de diploma-uitreiking eruit:

Scholier Ryan van Santen is enthousiast over de aangepaste diplomaceremonie. “We hadden al geen gala vanwege corona, dus het is mooi dat ze nu dit georganiseerd hebben.” Ryan heeft een cijferlijst met voornamelijk ‘net voldoendes’. “Maar ik ben geslaagd en daar gaat het om.” Na de zomer gaat hij een techniekopleiding in het leger volgen.

“Ik mis ze nu al, niet normaal!”

Yusuf Abdullah is nog steeds een beetje teleurgesteld. “Jammer dat we niet kunnen knuffelen. Dit is meteen de laatste keer dat we hier samen op school zijn. Ik ga iedereen heel erg missen, maar echt afscheid nemen kan nu niet.” Yusuf kwam zonder zijn ouders als 12-jarige vluchteling vanuit Somalië naar Nederland. Hij heeft geen gemakkelijke tijd gehad op het Vakcollege, maar de docenten hebben hem er doorheen geholpen. “Ik mis ze nu al, niet normaal!”

Ook Ryan Hammecher had niet meer gerekend op een groot eindfeest. “Maar ik had niet verwacht dat ze er toch zoiets leuks van hebben gemaakt”, zegt hij met een brede lach naar zijn docenten. Met zijn diploma op zak gaat hij nu thuis een feestje bouwen.

"Voor onze leerlingen is zoiets veel leuker dan stil op een stoel naar een praatje te moeten luisteren.”

“We wilden iets extra’s doen voor deze leerlingen en volgens mij is dat wel geslaagd”, constateert Rodger Zitter tevreden. “Het lijkt er op dat dit een blijvertje is. Voor onze leerlingen is zoiets veel leuker dan stil op een stoel naar een praatje te moeten luisteren.”

Scholieren worden onthaald als een popster. vergroot