Martijn vraagt vriendin Chantal via zijn vrachtwagen ten huwelijk: 'Een grote verrassing'

Chantal (23) zag wel wat in een een intiem huwelijksaanzoek. Lekker met z’n tweetjes in een bos en haar Martijn dan op één knie. Maar Martijn besloot anders. “Ik dacht: dat doe je maar een keer in je leven, dus dan pak ik het ook groots aan!” Dus stond Martijn (29) donderdagochtend met zijn vrachtwagen voor haar neus voor een bijzonder aanzoek.

Rebecca Seunis Geschreven door

Er zaten heel wat mensen in het complot. Familieleden, collega's, werkgevers... iedereen wist ervan, behalve Chantal natuurlijk. "Het was een grote verrassing, ze was helemaal overdonderd. Maar ze vond het heel erg leuk. We zijn allebei dolgelukkig", vertelt hij terwijl hij samen met zijn kersverse verloofde en de hele familie alvast een bescheiden feestje viert.

"Ik heb het allemaal heel kort van tevoren geregeld. De stickers met daarop het aanzoek zijn vannacht pas aangekomen. Eigenlijk heb ik het hele aanzoek in één week tijd gepland", vertelt hij. Donderdagochtend om halftwaalf was het zover. Martijn zou zijn (toen nog) vriendin ophalen bij het Bernhoven Ziekenhuis waar ze werkt. Vervolgens stond de versierde vrachtwagen voor haar klaar. "Ik doe mijn werk met heel veel plezier, dus daarom wilde ik het aanzoek met de vrachtwagen doen", vertelt hij.

Al snel trouwen

De huwelijksdag zal al vlot volgen: het dolblije stel wil op 17 september dit jaar nog in het huwelijksbootje stappen. "Dat is inderdaad snel, maar die datum is voor ons heel bijzonder. Het is de trouwdatum van Chantals ouders. Haar vader is overleden, dus daarom willen we hem op die manier eren."