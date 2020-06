'Ja mensen, goei vlees is Croma wèrd', slagerij bekend van tv stopt ermee

Jef, zijn vrouw Rietje en zoon Edgard (foto: Raoul Cartens). vergroot

Misschien wel de beroemdste slager van Zuid-Nederland stopt ermee. Keurslager Hendrikx in Zundert. En die bekendheid heeft alles te maken met een reclamespotje dat daar in 1974 werd opgenomen. In het plat Zunderts beveelt Jef Hendrikx Croma aan om in te bakken: "Ja mensen, goei vlees is Croma wèrd." Inmiddels runt zijn zoon Edgard de winkel. "Nog steeds beginnen mensen hier in slagerij over dat spotje."

Vertaald voor alle niet-Zundertenaren: Goed vlees is Croma waard. Samen met nog wat zinnen die hij moest uitspreken, had een filmploeg van tientallen mensen in de kleine slagerij een volle dag nodig om alles te filmen. Pas bijna een jaar later kwam het spotje van 40 seconden dagelijks op de buis, tussen de filmpjes met Loekie de Leeuw.

Extra koffie

Jef en zijn vrouw Rietje genieten zichtbaar als ze 46 jaar terug in de tijd moeten om te vertellen over die opnamedag. "Er kwamen toen 's morgens niet één, maar twee busjes vol met mensen, dus we moesten snel extra koffie zetten", vertelt Rietje met een lach.

Jef Hendrikx kan er nog steeds met smaak over vertellen:

De precieze woorden van de spot zijn wat aan het vervagen, maar veel klanten kennen de strekking nog steeds. "Een goei stuk vlees verdient Croma", dreunt een klant spontaan op.

Onderscheidend

En dat is knap, want in de slagerij wordt het bak- en braadmiddel al jaren niet meer verkocht. Edgard Hendrikx: "Nee, dat kunnen mensen gewoon in de supermarkt kopen. Croma is voor ons nu niet meer onderscheidend genoeg." Zundert is niet zo heel groot, maar telt toch drie supermarkten en drie slagers. Onderscheidend zijn is dan een voorwaarde om te overleven.

Zoon Edgard Hendrikx draagt zijn zaak deze zomer over aan een nieuwe eigenaar. En daarmee verdwijnt ook de link met het Croma-spotje. "De verkoop van de winkel doet mij en de familie best wel wat, maar ik wil gaan ontzorgen. Ik blijf wel werken in de vleesbranche, maar dan als zzp'er."