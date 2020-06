Dode bij ongeluk A67 Asten, snelweg dicht tussen Helden en Asten

Bij een ongeluk op een afrit van de A67 bij Asten is donderdagnacht een automobilist om het leven gekomen. De automobilist botste rond drie uur 's nachts op een vrachtwagen die daar stilstond op de vluchtstrook. De auto schoof onder de vrachtwagen en vloog in brand. Ook de vrachtwagen, die pallets kunststof vervoerde, vatte vlam.

Omrijden Vanwege de ernst van de situatie werden verschillende hulpdiensten opgeroepen, maar de automobilist was niet meer te redden. Volgens een ooggetuige lag de vrachtwagenchauffeur in zijn cabine te slapen toen het ongeluk gebeurde. Die kon op tijd gewekt worden en uit de cabine vluchten.

Vanwege de nasleep van het ongeluk wordt het verkeer van Venlo via de A67 richting Eindhoven vrijdagochtend omgeleid via Roermond over de A73 en de A2.