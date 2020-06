Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Man in zijn hoofd gestoken in Eindhoven, verdachte thuis opgepakt

Een man is vrijdagochtend op de Edisonstraat neergestoken door een buurtbewoner. De verdachte werd thuis opgepakt nadat zijn huis werd omsingeld door agenten. Volgens omstanders is het slachtoffer in zijn hoofd gestoken.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het precies met hem gaat. Er ligt een flink bloedspoor in de straat, die gedeeltelijk is afgezet. De politie doet onderzoek.

