Kans op onweersbuien met hagel en windstoten

Regen, hagel, onweer... Alles is vrijdag in de tweede helft van de middag mogelijk, zo vertelt Diana Woei van Weerplaza. Maar het kan ook dat er helemaal niets gebeurt.

"De lucht is instabiel", legt Diana uit. "Ik zou daarom vanaf de tweede helft van de middag regelmatig de regenradar checken. Vrijdagochtend vroeg was de temperatuur met zo'n 21 graden al vrij hoog en vrijdagmiddag wordt het echt puffen met 30 tot 32 graden. Daarbij kunnen er zeer lokaal een paar regen- en onweersbuien ontstaan. Waar, dat is nog de vraag. Of het er sowieso van komt is ook nog onzeker."