Afkoelen in het buitenbad: 'Pas als er iemand uit het water gaat, mag er weer iemand bij'

Het is tropisch warm. De temperatuur kan oplopen tot maar liefst 33 graden. Daarom zoeken veel mensen verkoeling. Bijvoorbeeld door een ijsje te gaan eten of een frisse duik te nemen. Bij buitenzwembad Wolfslaar in Breda was het al vroeg druk. Maar de anderhalvemeter-maatregel geldt ook tijdens het zwemmen.

Om zeven uur gaan de poorten van het buitenbad open. Er staan dan al een hoop mensen te popelen om een verkoelende duik te nemen. Sommigen zelfs in badjas. Manager Pim de Jager lachend: "Ja, mensen komen hier vaak alleen gekleed in zwembroek of badpak en een badjas naartoe."

Het zwembad is in de ochtend open om baantjes te trekken. 's Middags zijn de kinderen aan de beurt. De Jager: "Er liggen nu al ruim zeventig mensen in het water. Normaal gesproken zouden er wel meer zwemmers bij kunnen, maar door de coronamaatregelen mag dat nu niet. Op warme dagen is het al heel vroeg volle bak."

"We hebben verschillende banen met eenrichtingsverkeer gemaakt."

Die drukte vraagt dus om goede maatregelen. Vanaf de kant legt Pim uit: "We hebben verschillende banen met eenrichtingsverkeer gemaakt. Je zwemt rechts heen en links terug. Je draait dus eigenlijk een rondje in de baan om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Mensen mogen elkaar alleen inhalen als er voldoende ruimte is."

Ook wordt er in blokken van een uur gezwommen. "De eerste shift mag van zeven tot acht uur het water in. Daarna volgt er een groep van acht tot negen en zo gaat het iedere uur door, tot twaalf uur."

Toch moeten ze af en toe mensen teleurstellen. "Op heel hete dagen willen er soms te veel mensen zwemmen. Dan moeten we op een gegeven moment zeggen dat het vol is en de hekken sluiten. Anders kunnen we de anderhalve meter niet meer waarborgen. Pas als er iemand uit het water gaat, mag er weer iemand bij."

"Als ik die blije gezichten zie dan ben ik ook gelukkig."

Het blijft lastig om rekening te houden met alle maatregelen. "Vooral voor gezinnen. Want die mogen ook in het water niet binnen anderhalve meter van andere kinderen of gezinnen komen. Dat is in de praktijk bijna niet te doen."

Op een normale zonnige dag komen er tussen de 3000 en 4000 mensen zwemmen bij Wolfslaar. Maar tijdens de coronacrisis was het bad zelfs een tijdje dicht. De Jager: "Het was lekker weer en het bad was klaar. Maar het bleef leeg. Dat gaat tegen je gevoel in."

Nu mogen er per dag 250 volwassenen tegelijk in het zwembad zijn. En voor kinderen tot en met twaalf jaar geldt geen limiet. De Jager kijkt tevreden naar de zwemmers. "Ik vind het fijn dat er nu weer zoveel mensen genieten. Als ik die blije gezichten zie dan ben ik ook gelukkig."

