Provincie kan niet elk bedrijf of culturele instelling redden na de coronacrisis

Het zal onmogelijk zijn elk midden- en kleinbedrijf dat getroffen is door de coronacrisis overeind te houden. Het is ook onmogelijk om elke culturele instelling die is getroffen te redden. Wie inzet op duurzaamheid en digitalisering heeft wel een streepje voor.

Jan de Vries Geschreven door

Dat zei provinciebestuurder Martijn van Gruijthuijsen vrijdag in een vergadering met Provinciale Staten over de economische gevolgen van de coronacrisis en wat de provincie kan doen om te helpen.

Van Gruijthuijsen zei dat er een plan aankomt waarin staat wat de provincie kan doen aan het herstel van de economie. Er komt ook een denktank van deskundigen die de provincie gaat adviseren.

Gouden eieren

Hoewel daar nog niet zoveel concreets over bekend werd, is wel duidelijk dat bedrijven die inzetten op verduurzaming en verdere digitalisering (bijvoorbeeld thuiswerken) een streepje voor hebben als het gaat om provinciale steun. Van Gruijthuijsen noemde dat de 'gouden eieren'.

Welke bedrijven dat dan zijn wordt de komende tijd besproken met onder meer het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. De provincie gaat ook met de rijksoverheid en met Europa overleggen hoe het geld voor economisch herstel het 'slimst' kan worden ingezet, aldus gedeputeerde Van Gruijthuijsen.

Halvering reiskosten

Toen politieke partijen aandrongen op iets meer helderheid, zei de gedeputeerde dat hij werkgevers heeft gesproken die overwegen de reiskosten voor hun personeel te halveren om zo dat thuiswerken te stimuleren.

Van Gruijthuijsen zei wel dat geprobeerd wordt de bouwsector een steuntje in de rug te geven door bijvoorbeeld gepland onderhoud aan wegen naar voren te halen.