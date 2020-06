Vanaf woensdag rollen de zweetdruppels ook weer binnen in de sportschool

Binnen sporten op afstand, het mag weer vergroot

De loopband, het roeiapparaat en de gewichten liggen er werkeloos bij. Waar anders de zweetdruppels rijkelijk vloeien, is het nu oorverdovend stil. Maar vanaf woensdag schalt hier weer de pompende muziek door de speakers en zullen de spierballen weer rollen. Eindelijk, na 3,5 maand - gedeeltelijk - stilgelegen te hebben, mogen de sportscholen op 1 juli weer open.

Bij sport- en Healthclub David Lloyd Eindhoven is de levendigheid deels alweer terug. Zodra dat mocht zijn ze begonnen met buiten les geven. Op veilige afstand van elkaar zitten de clubleden op hun spinningfiets en werken zich op aanwijzing van de instructeur in het zweet. Even verderop wordt getennist en in het binnenzwembad worden weer baantjes getrokken.

'Het was heel bijzonder om te zien hoe mensen het gemist hadden', zegt Lion van Gerven, algemeen directeur van de club in Veldhoven. 'Op 18 mei om zeven uur 's ochtends ging het zwembad weer open en mensen waren er gewoon emotioneel door. Het gaat natuurlijk ook niet alleen om het sporten. Het is ook onderdeel van hun leven en er zit een belangrijk sociaal aspect aan.'

Coronaproof naar de sportschool, zo ziet dat er vanaf woensdag uit

Voor de sportschool is woensdag 1 juli de afsluiting van een verwarrende tijd. Omdat ze een club zijn met een heel divers sportaanbod en daarnaast ook nog een fysiotherapeut, horeca en buitenschoolse opvang hebben, kregen ze te maken met heel veel verschillende maatregelen. Van Gerven: 'Ik zat het gisteren eens uit te rekenen, maar we hebben echt negen verschillende protocollen gehad.'

'En de maatregelen veranderden ook steeds. Vorige week gingen we er bijvoorbeeld nog vanuit dat onze leden de kleedruimtes niet zouden kunnen gebruiken, dus daar hadden we allemaal aanpassingen voor gedaan, maar afgelopen woensdag bleek dat dat wel toegestaan is.'

Sterk van schoonmaken

Lloyd vertelt dat er niet meer leden hun abonnement hebben opgezegd dan tijdens ' gewone' maanden. "We hebben alle incasso's meteen bevroren toen we de sportschool moesten sluiten. En vanaf het moment dat we weer gedeeltelijk open gingen - vanaf 1 juni - hebben we leden die wilden komen 25 procent van het abonnementsgeld in rekening gebracht. Maar het is wel een flinke aderlating. Want normaal krijg je ook iedere maand weer nieuwe leden erbij en dat lag natuurlijk helemaal stil. Maar we zijn blij dat we weer echt op kunnen starten. Al is het met maatregelen. Mensen zullen ook steeds na gebruik van de toestellen die schoon moeten maken. Maar ja: van schoonmaken word je ook sterk! '