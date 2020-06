Geen vervolging voor dood Joey D. na politie-inval: 'Triest maar niemand te verwijten’

Het arrestatieteam van de politie bij de woning in Rosmalen. vergroot

Er wordt niemand vervolgd voor de dood van Joey D. uit Rosmalen. Dat maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Justitie baseert zich op een onderzoek door de Rijksrecherche naar de arrestatie van de 27-jarige D. op 21 januari.

Joey D. kwam om het leven nadat een arrestatieteam van de politie zijn woning aan de Schoolstraat binnenviel. Eerder op die dag was D. in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 15,5 jaar wegens moord op zijn oom in december 2014. Na de uitspraak van het gerechtshof was het de bedoeling om de man aan te houden in zijn woning.

Bij de eerste poging Joey D. aan te houden, bleek hij in het bezit te zijn van een vuurwapen. De politie heeft daarbij waarschuwingsschoten gelost. Niemand werd geraakt en Joey D. hield zich schuil in zijn woning. Vervolgens werden onderhandelaars en een arrestatieteam van de politie ingezet. Tevergeefs werd urenlang geprobeerd om de man zelfstandig uit de woning te laten komen.

Rond half acht ging het arrestatieteam naar binnen om D. op te pakken. Hij bleek zich te hebben verschuild in de trappenkast. Vanuit de trappenkast hoorden agenten meerdere schoten. Omdat niet kon worden uitgesloten dat er op de politie werd geschoten, schoot de politie eenmaal richting de trappenkast. De politie heeft hem ook toen niet geraakt, zo bleek uit het onderzoek. Joey D. bleek zichzelf met zijn eigen wapen te hebben beschoten.

Justitie noemt de dood van Joey D. ‘een hele trieste gebeurtenis, vooral voor zijn naasten’. Het Openbaar Ministerie komt aan de hand van het onderzoeksrapport tot de conclusie dat niemand in strafrechtelijke zin iets te verwijten valt. Er wordt dus ook niemand in deze zaak vervolgd. ”In een fractie van een seconde moet soms worden besloten hoe er wordt opgetreden en dat maakt politiewerk ook zo complex”, stelt justitie in een geschreven toelichting.

Met de familie van Joey D. is eerder deze week gesproken over de resultaten van het onderzoek van de Rijksrecherche. Ook de politie is op de hoogte gebracht van de conclusies.