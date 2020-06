'Let it go' galmt straks door de voormalige Koepelgevangenis

Vajèn van den Bosch in de talkshow KRAAK (Archieffoto) vergroot

Circle of Life uit de Lion King of het meer recente Let it Go uit Frozen. Dikke kans dat de overbekende liedjes volgend weekend door de voormalige Koepelgevangenis in Breda galmen. Musicaltalent Vajèn van den Bosch uit Oijen gaat tijdens vier concerten de mooiste liedjes uit de shows en films van Disney zingen.

Vajèn doet dat niet alleen. Ze staat op het podium met Milan van Waardenburg.

Zowel op zaterdag 4 als op zondag 5 juli doen de twee twee keer hun ding, tijdens de korte concertreeks die de naam The Show Must Go On draagt.

Eerst doet Vajèn nog het licht uit

Het optreden in het iconische voormalige gevangenisgebouw is niet de eerste keer dat Vajèn weer op het podium staat sinds het einde van de intelligente lockdown. Dat wordt duidelijk na een blik op haar Instagram-account.

