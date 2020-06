Brandweer 'bevrijdt' weggewaaide parasol van het dak

De parasol zat vast aan de schoorsteen (foto: Jeroen Stuve/ SQ Vision). vergroot

Mensen uit een brandend huis redden, iemand loszagen die vastzit in een auto of te hulp schieten als een bange kat de hoogste tak van een boom niet meer durft te verlaten... de brandweer is van alle markten thuis. Maar een melding van een hulpbehoevende parasol zal er niet vaak binnenkomen bij de kazernes. De vrijdagmiddag in Dongen was daarom wellicht uniek.

De parasol in kwestie, een donkergroen exemplaar, was door een windvlaag opgetild en op het dak van een huis in de Verdistraat terechtgekomen. En je kunt maar pech hebben: een koord dat aan het ding vastzat, raakte verstrikt om de schoorsteen.

Hoogwerker

Bewapend met een hoogwerker kwam de brandweer vanuit Oosterhout naar Dongen, om de hoogvlieger weer op de grond te krijgen. Volgens een ooggetuige was die klus al rap geklaard.



(foto: Jeroen Stuve/ SQ Vision).

(foto: Jeroen Stuve/ SQ Vision)