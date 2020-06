Fruitijsje en koude douche voor alle dieren met vacht, veren of vetlaag

Aapjes aan het ijs in ZooParc. vergroot

Tropische hitte en dan ook nog je jas niet kunnen uittrekken? Geen wonder dat dieren dan blij zijn met een beetje verkoeling. In Brabantse dierentuinen waren fruitijsjes en koude douches erg in trek.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Bij Dierenrijk in Mierlo kregen de olifanten deze week een lekker koude waterdouche. En de chimpansees, ringstaartmaki’s en ijsberen hielden het hoofd koel met een gezond fruit-ijsje.

Hittegolf

Ook in ZooParc in Overloon werden de dieren niet vergeten tijdens de hittegolf. De verkoelende traktaties werden verdeeld onder de gretige ringstaartmaki's, slingerapen en otters.

Bekijk hier de video hoe de dieren het zich laten smaken:

