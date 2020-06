Man rijdt veel te hard terwijl hij op zijn telefoon zit te kijken, rijbewijs afgepakt

Foto: Team Verkeer Zeeland-West-Brabant. vergroot

Een ritje over de Midden-Brabantweg heeft een automobilist donderdagnacht het rijbewijs gekost. De bestuurder reed tussen Loon op Zand en Tilburg 176 kilometer per uur, waar 100 is toegestaan. Ook zat hij op zijn telefoon te kijken terwijl de politie hem passeerde.

Twee andere bestuurders reden veel te hard voorbij werkzaamheden op dezelfde weg. Het Openbaar Ministerie moet bepalen hoe hoog de boete is, die ze daarvoor moeten betalen. Het Team Verkeer Zeeland-West-Brabant schrijft op Twitter dat de wegwerkers blij waren met de controle, omdat er vaak hard langs hen wordt gereden.