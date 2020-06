Terugroepactie voor onveilige plantenbak van Elho in Tilburg

De Tilburgse plantenfabrikant Elho adviseert consumenten die in het bezit zijn van een Elho greenville planthanger, deze van de balkonreling te verwijderen. Dit product kan namelijk leiden tot onveilige situaties.

Door een fout in het ontwerp in combinatie met een hoge buitentemperatuur kan de balkonhaak vervormen. Hierdoor is het mogelijk dat de hanger van een reling valt. Het betreft de greenville planthanger in de versies long en single, die beschikbaar zijn in vijf kleuren en die sinds januari van dit jaar op de markt zijn.