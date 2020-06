Vegan Streaker zit achter brand eendenslachterij Ermelo: 'Gaat om een eenmansactie'

De Vegan Streaker (foto: Vegan Strike Group) vergroot

De man die eind vorige maand brand stichtte bij eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo is dierenrechtenactivist Peter Janssen (34), die ook wel bekendstaat als de Vegan Streaker. Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein van Dijk bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Stentor.

De 34-jarige Janssen, tegenwoordig woonachtig in de gemeente Mill en Sint Hubert, heeft volgens zijn advocaat een volledige bekentenis afgelegd. Het gaat volgens hem om een eenmansactie.

Janssen wordt geregeld aangehouden bij acties tegen, wat hij vindt, dierenmishandeling. Van stierengevechten en veehouderijen tot een paardenconcours. Volgens Van Dijk werkt de Vegan Streaker volledig mee aan het onderzoek.

Zichzelf verwond

Op een bewakingsvideo van het Ermelose eendenbedrijf is te zien hoe Janssen in de nacht van 28 mei enkele vrachtwagens in brand steekt op het terrein van de slachterij en daarbij zichzelf per ongeluk ook. Hij rent brandend weg. De vrachtwagens waren geladen met kunststof kratten. Er kwam veel rook vrij.

Hieronder is te zien hoe de Vegan Streaker zichzelf per ongeluk in brand steekt bij zijn eenmansactie.

Volgens Van Dijk heeft Janssen minimale verwondingen overgehouden aan de brandstichting. Janssen meldde zichzelf twee dagen na de brand op de slachterij op het politiebureau in Apeldoorn. Hij zit sindsdien vast.