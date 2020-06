Migrantencomplex voor 240 arbeiders in Hapert, 'niet wegstoppen in ongeschikte locaties'

Hapert krijgt een hotel voor 240 arbeidsmigranten. Initiatiefnemer Roel van Heugten: "Arbeidsmigranten niet wegstoppen in ongeschikte locaties." Volgende Vorige vergroot 1/2 Hapert krijgt een hotel voor 240 arbeidsmigranten.

Geen arbeidsmigranten dicht op elkaar op een vakantiepark, maar studio's voor twee personen in een appartementencomplex. In Hapert zijn de eerste bewoners in een nieuw migrantencomplex getrokken. Er kunnen er 240 gehuisvest worden met een hoop gezamenlijke voorzieningen in de buurt: een winkeltje, loungeplek, sportvelden en leenauto's.

Ondernemer Roel van Heugten realiseerde het project. Met zijn bureau helpt hij voornamelijk Oost-Europeanen aan werk en hij vindt het belangrijk dat ze ook een goede woonplek hebben. "Als wij mensen naar hier halen omdat we ze nodig hebben in onze economie dan moeten we zorgen dat we ze goed verzorgen en niet wegstoppen in locaties die daar niet geschikt voor zijn. Dan krijg je problemen." Dat is ook de reden dat er veel gezamenlijke voorzieningen bij het complex gerealiseerd gaan worden. "Als ze in hun vrije tijd een goede besteding hebben dan hoeven ze niet in de buurt rond te hangen."

Zo ziet het migrantencomplex er uit

Wachten op privacy instellingen...

Overeenstemming met de buurt

Waar het bouwen van een dergelijk complex vaak zorgt voor weerstand bij omwonenden, lijkt het in Hapert in goed overleg te lopen. Aan het begin van de realisatie werd een informatieavond gehouden in het gemeenschapshuis, waarna een buurtcomité opgericht werd. Zo konden omwonenden vragen stellen, hun zorgen uiten en werden de plannen in goed overleg uitgewerkt. "Het is belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt. Dat we hier optimaal samen kunnen wonen als goede buren", legt comitélid Jan Kerkhofs uit.

Niet alleen tijdens de ontwikkeling van de plannen, ook nu de bewoners het gebouw betrekken blijft Kerkhofs contact houden met Van Heugten. De nieuwe migranten liggen onder een vergrootglas en buurtbewoners waken voor inbreuk op hun woongenot. "Het is belangrijk dat spanningen de kop ingedrukt worden. Als er goed toezicht is dan kunnen wij daar eigenlijk heel weinig problemen mee hebben."

Nog even afwachten

De signalen in de naastgelegen wijk zijn inderdaad overwegend positief. "Ik heb er geen problemen mee, we hebben die mensen nodig", vertelt een van hen. Ook het contact met de projectontwikkelaar vinden ze prettig verlopen. "We worden in een app op de hoogte gehouden van wat er besproken is. Als ik vragen heb kan ik die stellen en dan krijg ik daar antwoord op."

Toch is nog niet iedereen overtuigd. "Sommige mensen zijn bang voor overlast, maar ze wonen er pas net dus ik weet niet of dat echt zo gaat zijn. Ik heb er nog niks van gemerkt", vertelt een vrouw. Een andere buur reageert stelliger. "Ik vind het helemaal niets. Dan zie je zo'n groot blok als je Hapert binnenrijdt. Ze zeggen dat er veel overleg is, maar dat vind ik niet."

Het binnengedeelte van het complex is af en wordt vanaf woensdag volledig in gebruik genomen. Aan het einde van het jaar moeten ook de buitenvoorzieningen af zijn.