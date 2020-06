Mount Everest beklimmen in Brabant? Addie rent kuitenbijter Gulbergen 221 keer op en af

Eibert de Koning (links) en Addie van der Vleuten op de Gulbergen (Foto: Erik van Kempen - Oh Shoot!) Foto: Erik van Kempen - Oh Shoot! Foto: Erik van Kempen - Oh Shoot! Foto: Erik van Kempen - Oh Shoot! Volgende Vorige vergroot 1/4 Eibert de Koning (links) en Addie van der Vleuten op de Gulbergen (Foto: Erik van Kempen - Oh Shoot!)

Wat doe je als je niet naar de top van de Mount Everest op de grens van Nepal en Tibet kunt klimmen? Precies! Dan haal je beroemde berg naar Brabant en wel naar het hoogste punt van de provincie: de Gulbergen in Mierlo. Om precies te zijn 221 keer moesten Addie van der Vleuten uit Oisterwijk en Eibert de Koning uit Best zaterdag de pukkel op en af om de 8848 hoogtemeters van de Mount Everest te halen.

Voor hardlopers Addie van der Vleuten uit Oisterwijk en Eibert de Koning uit Best liep de wekker zaterdagochtend al vroeg af. Rond vijf uur begonnen zij met het beklimmen (8848 hoogtemeters) van de 'Mount Everest', die voor de gelegenheid was neergestreken op de Gulbergen. Een kuitenbijter die niet zou misstaan in het Limburgse landschap. De geplande finishtijd - tien uur 's avonds - haalde het duo niet. Eibert moest na veertien beklimmingen totaal uitgeput stoppen. Addie haalde het wel. Om drie uur 's nachts ging hij over de finish.

Eibert en Addie kregen af en toe gezelschap bij hun klimtocht (Foto: Erik van Kempen - Oh Shoot!). vergroot

Superzwaar

Trailrunner Albert van Dommelen had al voorzien dat het geen 'appeltje, eitje' zou worden. “Zo’n poging is mentaal superzwaar. Het is een monsterlijke prestatie. Sommige bekende sporters doen ook bepaalde pogingen in de sport en die krijgen daar zelfs voor betaald, terwijl het veel minder intens is als deze poging", liet hij de afgelopen dagen al weten.

Het hardlopen op deze manier heet ‘everesting.’ Je gaat dan echt over bergen en heuvels. Het is dus heel anders dan normaal hardlopen. Daar houden trailrunners ook niet van, we willen omhoog en omlaag. "

Wereldwijd zijn er maar 132 everestingpogingen gedaan. Dus Addie hoopt met zijn geslaagde poging op de website van Everesting te komen.