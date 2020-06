Grote schade na instorten dak verenigingsgebouw: ‘Het is pijnlijk, we wilden net weer aan de slag’

Foto: Sarina van Dalen Foto: Sarina van Dalen Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Sarina van Dalen

Het dak van een pand met meerdere sportverenigingen in Eindhoven is ingestort door het noodweer vrijdagnacht. Er is 25 vierkante meter aan plafond naar beneden gekomen. Ook de waterschade is groot in het gebouw aan de Amazonenlaan.

Geschreven door

Het dak boven de kantine heeft het onder de druk van het water begeven. Ook de gevel is daarbij voor een gedeelte verwoest. Het gebouw staat vooral bekend als het sportcomplex van handboogvereniging OGIO en studentenhandboogvereniging Da Vinci. Er zit er ook een bridge- en bowlsclub in het pand.

'Het water kwam ons tegemoet'

De beheerder van het pand en voorzitter van handboogvereniging OGIO, Sarina van Dalen, kreeg vrijdagnacht rond twaalf uur te horen dat er een stroomstoring was van de alarmcentrale.

“Toen we erheen reden en naar binnenliepen kwam het water ons direct tegemoet. In de kantine, het midden van het pand, konden we gewoon naar buiten kijken”, vertelt ze. Daar bleef het niet bij. “In het dak zaten ook leidingen voor de verwarming. Ook die zijn stukgegaan en hebben veel water gelekt. Alsof het drama nog niet groot genoeg was.”

Wat de precieze schade is, is volgens Van Dalen nog onduidelijk. “Ik heb van de aannemer begrepen dat er een nieuwe muur moet worden gezet en er een gedeelte van het dak moet worden gesloopt. Het is nu afwachten wat de schade precies is: de expert op dat vlak moet nog komen. Het dak is nu in elk geval provisorisch gedicht.”

'Groot drama'

Het drama is extra groot omdat de verenigingen zich klaarstoomden om 'nog verder' open te gaan op 1 juli. Door coronamaatregelen was indoorsport maanden verboden. Van Dalen: “Het is zo pijnlijk. We wilden woensdag weer als vanouds aan de slag. Dat kunnen we nu vergeten. Alle voorbereiding is voor niets geweest”

Arnoud Strijbis, algemeen directeur van de Nederlandse handboogbond, vindt dat hulp bij het herstel daarom echt nodig is. “Dan hoop je open te gaan op 1 juli met indoorsport, krijg je dit. Het is moeilijk voor te stellen hoe heftig dit is voor die verenigingen. Het is een groot drama.”

