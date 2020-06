Arjen Robben kiest voor oude liefde FC Groningen en geeft PSV het nakijken

Arjen Robben werkt aan een terugkeer als profvoetballer. De 36-jarige aanvaller, die vorig jaar stopte, wil weer gaan voetballen bij zijn jeugdliefde FC Groningen. Aan het eind van zijn voetbalcarrière werd gespeculeerd dat Robben eventueel nog een seizoen bij PSV zou gaan voetballen. Dat gaat niet meer gebeuren, Robben kiest voor een terugkeer naar Groningen.

"Ik werk aan een comeback als voetballer, bij de FC", zegt Robben in een filmpje op de site van Groningen. "Of dat gaat lukken, weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen", aldus Robben.

Robben werd als 12-jarige opgenomen in de jeugdopleiding van FC Groningen en debuteerde vier jaar later in de hoofdmacht van de noorderlingen. "Inmiddels is het 18 jaar later en ben ik een voetbalavontuur rijker. We komen terug naar huis, terug naar Groningen", aldus Robben, die furore maakte bij PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München.