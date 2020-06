Aanleunwoningen De Hoevenakkers stromen over via doucheputje: 'Ik raakte flink in paniek'

vergroot

Het was flink schrikken gisteravond voor bewoners aan de Hoevenakkers in Waalre. De benedenverdiepingen van de aanleunwoningen van het verzorgingshuis kwamen blank te staan. "Ik begon te schreeuwen en raakte in paniek", vertelt bewoonster Margaretha van Dansen. Het is bovendien niet de eerste keer. Twee jaar eerder kwamen de woningen ook al onder water te staan.

"Het eerste wat ik dacht: 'het zal toch niet zo erg zijn als twee jaar geleden'." De schrik zit er altijd nog goed in bij bewoonster Tiny Kosman. "Ik ben destijds een tijdje uit het huis geweest omdat toen grote waterblazers de grote waterschade moesten repareren." De schade viel voor Kosman ditmaal mee. "Buren van mij hebben meer schade gehad."



Doucheputje

De wateroverlast ontstond via het doucheputje en via het toilet. "Ik was heerlijk televisie aan het kijken, maar ineens hoorde ik wat in de badkamer. Het doucheputje begon helemaal over te stromen en de ruimte kwam blank te staan", aldus Kosman. Het water kwam in de woonkamer, maar er is alleen schade bij het tapijt in de buurt van het bankstel.



De bewoonsters vertellen over het noodweer

Schade

De schade viel ook mee bij de 92-jarige Margaretha Dansen van Biezen. In de gang is de wateroverlast nog goed te zien, maar voor de rest is Dansen van Biezen er met de schrik van afgekomen. "Ik raakte in paniek en begon te schreeuwen. Ook heb ik op de alarmknoppen gedrukt. Uiteindelijk viel het mee, maar het was wel even schrikken.



Naast de waterschade had Dansen van Biezen ook praktische problemen. "Ik had gisteravond pantoffels aan. En het water kwam ook in mijn sloffen. En dat maakt dan zo'n zompig geluid: 'Pssss, Psss'. Dat voelt niet lekker kan ik je vertellen."