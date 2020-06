Ravage na instorten dak van sportcentrum in Valkenswaard

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

Door de hevige regenval vrijdagnacht is het dak bij sportcentrum Valkencourt aan de Pastoor Heerkensdreef ingestort. De schade is enorm, met name aan het gebouw zelf.

Ron Vorstermans

De constructiebalken zijn verwrongen bij het instorten van het dak. Het vrijgekomen water is de sportzaal ingestroomd. Personeel is al de hele dag bezig om water uit de vloer en apparatuur te krijgen. Daarvoor zijn ook waterstofzuigers ingezet.

Burgemeester Anton Ederveen is eerder op de middag een kijkje komen nemen om zelf de schade op te nemen. Waarschijnlijk kan het sportcentrum gewoon open op 1 juli, al zal het beschadigde gedeelte nog niet in gebruik genomen worden.

