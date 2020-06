Hard trainen en veel eten om boven de 100 kilo te blijven, ‘sterke man’ Jeffrey doet het met trots

Jeffrey Laterveer vergroot

Vrachtwagens vooruit trekken, een boomstam boven je hoofd tillen en een stenen bal van meer dan 100 kilo optillen. Het zijn zomaar wat opdrachten die je als 'sterkste man-atleet' moet voltooien. Jeffrey Laterveer uit Roosendaal, is zo'n sterke man. "Het idee dat je sterker bent dan de gemiddelde persoon, vind ik wel mooi."

Naast uren per dag aan de gewichten te hangen, is goed en veel eten van groot belang voor Jeffrey. "Ik eet per dag zo'n 4500 calorieën. Dat is eigenlijk de hoeveelheid die twee volwassen mannen op een dag samen opeten", zegt hij met enige trots.

Transformatie

Want Jeffrey is trots op hoe hij is getransformeerd tot één van de sterkste mannen van Nederland. "Toen ik een paar jaar geleden begon met deze sport, woog ik maar 75 kilo. Door veel te trainen en veel te eten, ben ik gegroeid naar zo'n 105 kilo."

Sterker zijn

Waar sommige mensen worstelen met hun gewicht en er het liefste een aantal kilo's af willen hebben, werkt Jeffrey juist hard om boven die 100 kilo te blijven. "Ik voel me er fijn bij om sterk te zijn. Het is niet zo dat ik er een machtig gevoel door krijg, maar het idee dat je sterker bent dan de gemiddelde persoon vind ik wel mooi."

Hij traint soms wel vier uur op een dag en is heel de tijd bezig met zijn sport, maar het is alleen niet zo dat Jeffrey kan rondkomen van zijn sport. Naast uren aan de gewichten te hangen, werkt hij nog fulltime als fitness-instructeur. "Dat maakt het ook wel makkelijker te combineren", zegt hij. "Natuurlijk zou het fijn zijn als je sponsoren hebt en dit voor de kost kan doen. Vroeger konden de toppers er wel van rondkomen, maar de aandacht voor deze sport is helaas wel afgenomen in de laatste jaren."

WK

Jeffrey gaat eind juli als enige Nederlander naar Oekraïne om daar mee te doen aan het WK van de sterkste man-atleet om zich te meten met de sterkste mannen ter wereld. Al is het nog de vraag of het door kan gaan, aangezien de regels in Oekraïne nu nog voorschrijven dat iemand die het land binnenkomt, wegens het coronavirus twee weken in quarantaine moet. "En dat gaat gewoon echt niet voor een topsporter", stelt Jeffrey. "Ze zijn in gesprek om die regel voor topsporters aan te passen. Dus voor nu ga ik er gewoon vanuit dat het doorgaat en zo blijf ik dus ook doortrainen."