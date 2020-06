Aanhoudingen na vechtpartij in Hoogerheide, omgeving afgezet omdat er sprake zou zijn van vuurwapens

Aan het Philomenahof in Hoogerheide hebben agenten en de marechaussee zaterdagavond meerdere mensen aangehouden na een vechtpartij.

De omgeving werd een tijd lang afgezet, omdat er sprake zou zijn geweest van vuurwapens. Dat laat een wijkagent zondagochtend weten. Op foto's is een auto met een kapotte achterruit te zien.

Aanleiding onduidelijk

De aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. Of er daadwerkelijk vuurwapens zijn gevonden, is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek.