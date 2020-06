Jongen (15) met wapen aangehouden na vechtpartij in Hoogerheide, ook andere jongen (15) en man vast

Aan het Philomenahof in Hoogerheide hebben agenten en de marechaussee zaterdagavond twee 15-jarige jongens en een man aangehouden na een flinke vechtpartij.

Getuigen waarschuwden om halfnegen de politie. Meerdere eenheden van de politie en de Koninklijke Marechaussee gingen daarop naar de Scheldeweg. Daar troffen agenten een 15-jarige jongen uit Roosendaal aan. Hij bleek een revolver bij zich te hebben. Hij werd daarop aangehouden. De revolver bleek een alarmrevolver. Die is in beslag genomen.

Aan het Philomenahof hield de politie vervolgens een tweede jongen (15) uit Roosendaal aan. Hij had wonden in zijn gezicht. Aan het Philomenahof stond ook een auto met een Belgisch kenteken, waarvan meerdere ruiten waren vernield. In deze auto vonden agenten nog een revolver. Ook dit bleek een alarmrevolver. De bestuurder van de auto, een 27-jarige man uit Etten-Leur, werd ook gearresteerd. De auto is voor verder onderzoek door een bergingsbedrijf getakeld.