Oplichter opgepakt in Tilburg

De politie heeft een man van 21 jaar opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij een vrouw heeft opgelicht.

De vrouw reageerde in januari op een advertentie voor kamerverhuur. Ze zou een kamer in Tilburg gaan huren van de man. Ze betaalde borg en de eerste maand huur, maar hoorde daarna niks meer van de man.

De politie wist de identiteit van de verdachte te achterhalen. Het blijkt te gaan om een 21-jarige Poolse man, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zijn gegevens werden in het opsporingsregister gezet. Afgelopen zaterdag kon de verdachte rond half zeven 's avonds worden opgepakt in Tilburg.