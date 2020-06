Dit jaar zal je een kaartje moeten kopen voor de Tilburgse kermis: 'Het moet niet te leuk worden'

De Tilburgse kermis krijgt dit jaar drie of vier pleinen, waar mensen een kaartje kunnen kopen om er een bepaalde tijd door te brengen. Dat zei kermiswethouder Rolph Dols zondagmiddag in het Omroep Brabant-programma Kraak.

Hoe de kermis er precies komt uit te zien, daar wordt nog over gesproken. Dat maakt wethouder Dols ergens in de komende week bekend. Ook hoeveel mensen er toegelaten worden, is nog onduidelijk. Maar de wethouder kan alvast een tipje van de sluier oplichten. "We gaan vooral kijken naar de tijdsduur die mensen op een kermisplein zijn. Kan die wat korter?"