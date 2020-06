Brand in flat in Breda, appartementen ontruimd

Er heeft zondag brand gewoed in een flat aan de Marialaan in Breda. De woningen boven en onder dit appartement werden ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand.

De brandweer moest een raam inslaan om de rook uit de flat te krijgen. De bewoner van de flat kreeg door de rook ademhalingsproblemen. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld in de ziekenauto.

Elektronische apparatuur

De brand is ontstaan in een ruimte in de flat waar veel elektronisch apparatuur staat. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.