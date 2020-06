Sheila ging naar Mexico voor stamceltherapie om de na-effecten van kanker te verlichten vergroot

Een bijzondere boekpresentatie zaterdag in Waalwijk. Zakenvrouw Sheila van der Meeren presenteerde haar boek: Fuck, ik heb kanker. Van der Meeren schreef het boek om een stamcelbehandeling te kunnen bekostigen in het buitenland. Die therapie was nodig, om de klachten te verlichten die ze overhield na haar borstkankerbehandelingen. In Nederland vinden geen stamcelbehandelingen plaats om blijvende klachten na behandeling van kanker te verlichten, in het buitenland wel.

“Ik ben de eerste Nederlandse vrouw die deze behandeling heeft laten doen. Ik moest veel geld inzamelen om de behandeling te kunnen betalen. De zorgverzekeraar betaalt niet mee. Het geld voor de behandeling komt uit de voorverkoop van het boek: Fuck, ik heb kanker en van donaties”, vertelt Van der Meeren. Begin juni werd ze behandeld in een kliniek in Guadalajara, Mexico.

In de video vertelt Sheila hoe de behandeling is verlopen en hoe ze zich nu voelt

Roel en Ingeborg uit Drunen hebben het boek in de voorverkoop aangeschaft. “Dat hebben we onder meer gedaan voor het doel wat erachter zat. Geld genereren voor stamceltherapie”, vertelt Roel. Ook Ellis uit Waalwijk heeft om die reden het boek gekocht, maar ook uit betrokkenheid met het onderwerp. “Iedereen kent wel iemand die borstkanker heeft of heeft gehad, of daar zelfs aan overleden is. Het is bijzonder dat Sheila, die ik persoonlijk ken, daar een boek over heeft geschreven.”

Bij Van der Meeren werd in het voorjaar van 2018 borstkanker vastgesteld. Na heel veel behandelingen werd ze kankervrij verklaard, maar de vele bestralingen en chemokuren hadden een verwoestende uitwerking op haar lichaam, vertelde ze in maart van dit jaar. “Ik heb zoals ze dat noemen last van een chemobrein. Ik kan niet op bepaalde woorden komen en ik vergeet heel makkelijk dingen. Ik heb neuropathie aan mijn benen overgehouden, dat uit zich in pijnscheuten. Verder ben ik moe, slaap slecht en kan niet meer zo ver lopen.”

In het zaterdag gepresenteerde boek: Fuck ik heb kanker, dat Van der Meeren schreef onder het pseudoniem Iris Lemeare beschrijft ze het waargebeurde verhaal van hoop en wanhoop. “Het indrukwekkende verhaal van deze 43-jarige supervrouw zal mensen inspireren en adviseren”, aldus redacteur Iza Bergmans. “Je wordt niet alleen meegetrokken in alles wat Iris mee moet maken, maar ook word je kennis vergroot door haar talloze tips. Met dit boek wil Iris anderen bereiken en verder helpen in hun (ziekte)proces.”