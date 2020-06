Grote dumping drugsafval in Liempde, ruim 60 vaten bij oude gemeentewerf gedumpt

Foto: Bart Meesters/SQ Vision Foto: Bart Meesters/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Onbekenden hebben drugsafval gedumpt op de oude gemeentewerf in Liempde. Het gaat om ongeveer 65 vaten, waarvan enkele grote. Het is nog niet duidelijk of alle vaten vol chemisch afval zitten.

Malini Witlox Geschreven door

De brandweer en politie werden zondagmiddag gealarmeerd. De brandweer heeft metingen gedaan naar schadelijke stoffen. Meestal gaat het om restanten van de productie van xtc of speed.

Het afval zal worden opgeruimd. Onduidelijk is of de vaten er al langere tijd lagen. De gemeentewerf ligt in het buitengebied en wordt alleen nog maar gebruikt voor de opslag van stenen.

Er staat een hek om het terrein, maar dat is vermoedelijk geforceerd.