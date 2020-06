Medewerkers Jumbo onwel door ‘vreemde geur’ in winkel

Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Supermarktmedewerkers onwel na ruiken van ‘vreemde geur’ in winkel

Bij een filiaal van supermarktketen Jumbo aan de Leenderweg in Valkenswaard zijn zondagavond vijf medewerkers onwel geworden. In de winkel hing volgens een omstander een ‘vreemde geur’. Wat de oorzaak is geweest van de vreemde lucht, is ook maandagochtend nog onduidelijk.

De winkel die zondagavond werd ontruimd, is maandagochtend gewoon opengegaan. Twee van de vijf medewerkers van de supermarkt werden zondag in de ambulance nagekeken. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De manager van de supermarkt liet maandag weten dat het met de medewerkers goed gaat. Wat de oorzaak is geweest van de vreemde geur, kon hij niet zeggen.

De brandweer liet zondagavond via Twitter weten dat de situatie onder controle was. Ze deed metingen in de supermarkt. Ook werd de boel geventileerd.

Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision vergroot