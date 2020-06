Overval op stiefopa en kluis van stiefvader leeggeroofd: celstraffen voor twintigers

De bewoner raakte lichtgewond bij de woningoverval (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media). vergroot

Twee vrienden, Thomas (22) en Jordi (21) hebben maandag celstraffen gekregen voor een overval op een 79-jarige man en een kluisroof van ruim 26.500 euro. Het slachtoffer van de overval was de stiefopa van Jordi en het gestolen bedrag was van zijn stiefvader. De rechter in Den Bosch legde Jordi vier jaar cel op en Thomas vier, waarvan twee voorwaardelijk.

Ista van Galen Geschreven door

Hierbij geldt dat Thomas moet meewerken aan een behandeling door de GGZ. Ook het gestolen bedrag van 26.500 euro moet terug worden betaald.

Ernstige strafbare feiten

De twee jongens uit Helmond stonden 15 juni inhoudelijk voor de rechter. Jordi had alles bekend, Thomas bekende alleen de overval. De rechtbank concludeert nu dat het bewezen is dat Thomas ook bij de kluisroof betrokken was.

Volgens de rechtbank zijn het zeer ernstige strafbare feiten: “Dit is geen actie van impulsieve jongeren. De twee zijn planmatig te werk gegaan. Ze hebben de woning van het 79-jarige slachtoffer wekenlang geobserveerd, om een geschikt moment voor de overval te kiezen. Dat het slachtoffer thuis was, heeft ze er niet van weerhouden naar binnen te gaan.”

De rechtbank neemt het de daders zeer kwalijk dat ze de senior gewond in zijn woning achter hebben gelaten. “We hoeven niet uit te leggen dat dit voor het slachtoffer een traumatische ervaring is geweest. Hij is aangevallen in zijn eigen woning, waar hij zich veilig zou moeten voelen. En zeker omdat één van de daders zijn stiefzoon is. Ze hebben hem in hulpeloze toestand achtergelaten.” De 79-jarige man moest na de overval naar het ziekenhuis en een revalidatiecentrum.

“Het heeft ook indruk gemaakt op Maren-Kessel. Inwoners hebben zich door het voorval een tijd niet meer veilig gevoeld in hun eigen woning.” Alhoewel Thomas degene was die de overval pleegde, zijn beide jongens volgens de rechtbank even verantwoordelijk. Jordi was er nauw bij betrokken en was de initiatiefnemer. Hij was ook degene die het risico nam dat zijn stiefopa thuis zou zijn.

Kluisroof en overval

De twee jongens uit Helmond pleegden een kluisroof en een overval. Bij de eerste kluisroof werd 26.500 euro buitgemaakt uit de kluis van Jordi’s stiefvader. Jordi had geldnood, zo vertelde hij twee weken terug in de rechtbank. Hij zei dit toen samen met Thomas gedaan te hebben, maar de 22-jarige ontkende dat.

Eind december 2018 had Jordi weer geld nodig, voor Oud en Nieuw. Hij plande een tweede roof, samen met Thomas. Met een mes, gezichtsbedekking en tiewraps ging Thomas het huis van Jordi’s stiefopa naar binnen. Jordi bleef in de auto, omdat hij bang was dat de buren hem zouden zien.

Dat Jordi’s stiefopa toen thuis was, was niet de bedoeling. Thomas en de 79-jarige man kwamen tot een worsteling. De man gaf zijn portemonnee af, waarna Thomas hem een duw gaf. Hij viel met zijn hoofd op tafel en liep een grote hoofdwond op. Vervolgens stapte de 22-jarige met ruim 1.200 euro het huis uit. De stiefopa bleef bloedend achter op de grond.