Water staat de Brabantse sportclubs aan de lippen: 'Dit is met tienduizend euro niet goed te maken'

Maar liefst 87% van de Nederlandse sportverenigingen zit financieel in zwaar weer door de coronacrisis, zo blijkt uit onderzoek. Ook veel Brabantse amateurclubs liepen de afgelopen maanden veel inkomsten mis. Op veel plekken ontstond daardoor een begrotingstekort. "We weten nog niet of we straks nog wel nieuwe ballen kunnen kopen", zegt voorzitter Breedijk van de Bredase voetbalclub Boeimeer.

De sportkantines mogen door de versoepelingen op 1 juli weer open en dat is goed nieuws voor de amateurverenigingen. Ze snakken zelfs naar de inkomsten, want de coronacrisis laat financieel gezien diepe sporen na. Toch gaat de vlag niet uit nu. Het tekort dat de afgelopen maanden is ontstaan, wordt niet meer goed gemaakt.

"Het is fijn dat de kantines weer open gaan", zegt Kim van Zijl van de Tilburgse voetbalclub S.V. Reeshof. "Maar daar hebben wij niet zoveel aan, want we zitten dan namelijk middenin de zomerstop."

"Wij komen duizenden euro's tekort."

Verenigingen zitten met een enorm gat in de begroting en het is maar de vraag of ze het gemis aan kantine- en evenementeninkomsten kunnen opvangen. Het is namelijk vaak de helft van hun inkomsten. Zelf zien de clubs het somber in en verwachten ze problemen.

Voorzitter Richard Breedijk weet niet weet of hij komend seizoen nog wel nieuwe ballen kan kopen voor zijn voetbalclub Boeimeer.

Dit alles blijkt allemaal uit een onderzoek van De Grote Clubactie. Zij hielden zo'n anderhalve maand geleden een landelijke enquête onder 630 verenigingen en daar blijkt uit dat 87% van hen financieel in zwaar weer zit.

Zo ook budovereniging De Hechte Band uit Mierlo, waar aan meerdere kracht- en vechtsporten wordt gedaan. "Wij komen duizenden euro's tekort", zegt voorzitter Lianne Sanders. "Dat is zelfs met tienduizend euro niet goed te maken. Omdat we een gezonde basis hebben zullen we niet omvallen, maar het probleem is groot."

"Leden zeggen op, de instroom is minder, toernooien gaan niet door en we missen inkomsten van de hand- en spandiensten die we verlenen", vervolgt Sanders. "Daarnaast zijn onze kosten hoog, omdat we particulier huren. De impact is enorm en we zullen als oplossing actief nieuwe activiteiten moeten ontplooien."

"De Grote Clubactie is straks geen extraatje meer, maar noodzaak."

De Grote Clubactie is één van de mogelijke oplossingen voor de clubs die in nood zijn. De verkoop van loten levert al jaren extra geld op voor de clubkas, maar blijkt nu voor velen een reddingsboei. Al meer dan 4000 verenigingen hebben zich ingeschreven voor de komende editie die in september start. Nog nooit eerder stond de teller rond deze tijd van het jaar al zo hoog. Het geeft aan hoe hoog de nood is.

"In het verleden was de grote clubactie iets wat leuk was om erbij te doen", zegt voorzitter Richard Breedijk van voetbalvereniging Boeimeer. "Maar het is straks geen extraatje meer, maar noodzaak."

"Uit de enquête blijkt dat nu al één op de vijf verenigingen het geld van De Grote Clubactie gaat gebruiken om financiële tekorten te dekken", zegt directeur Frank Molkenboer van die organisatie. "Maar ik maak mij nog meer zorgen over komend seizoen. Sponsors en leden haken af en het is de vraag of de kantineomzet op het oude niveau terugkomt. Daarnaast springen gemeentes nu nog bij door de huur uit te stellen. Maar uitstel is geen afstel."