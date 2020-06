Man opgepakt voor brand in Beekse Bergen, die het leven kostte aan tien dieren

Voor de brand eind maart in de Beekse Bergen, is afgelopen weekend een man van 25 uit Eemnes opgepakt. Tien dieren lieten bij die brand het leven. De man wordt ervan verdacht de brand te hebben gesticht.

Psychiatrische instelling

De verdachte, die al langer in beeld was bij de politie, was onder behandeling bij een psychiatrische instelling. "Toen de behandeling klaar was, is hij meteen aangehouden", laat een politiewoordvoerder weten. Hij wordt dinsdag voorgeleid.