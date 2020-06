Lachgasballonnen gevonden na ongeluk met drie gewonden in Bergen op Zoom

Het ongeluk in Bergen op Zoom gebeurde rond kwart voor tien 9foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

Bij het ongeluk dat zondagavond gebeurde op de kruising van de Randweg Noord en de Burgemeester Wittelaan in Bergen op Zoom, was mogelijk lachgas in het spel. Dat lieten getuigen aan de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor tien. Drie mensen raakten bij het ongeluk gewond.

Een 21-jarige automobiliste uit Steenbergen ramde met haar auto - waarin nog een 29-jarige plaatsgenote zat - op de kruising een auto die bestuurd werd door een 52-jarige man uit Poortvliet. Die sloeg op de kruising rechtsaf om richting Halsteren te gaan. De man en de vrouwen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Beide auto’s zijn in beslag genomen en worden onderzocht.

Volgens getuigen zou de auto waarin de vrouwen zaten door rood zijn gereden. Ze vertelden de politie ook dat de twee vrouwen die in deze auto zaten lachgas zouden hebben gebruikt. De politie vond in deze auto inderdaad ballonnen, waarmee lachgas geïnhaleerd zou kunnen worden.

Rijbewijs

Het rijbewijs van de 21-jarige bestuurster van de auto die mogelijk door rood reed, is door de politie in beslag genomen. De officier van justitie bepaalt later de verdere afhandeling van dit proces. Dit zal onder meer afhangen van de resultaten van het bloedonderzoek dat bij de bestuurster is gedaan. Er wordt onder meer bekeken of de vrouw inderdaad onder invloed van verdovende middelen was.