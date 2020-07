Nieuwe milieustraat Eindhoven gemaakt van tweedehands spullen: 'Waarom zouden we het nieuw kopen?'

Directeur Frans van Strijp is zeer tevreden over de nieuwe milieustraat in Eindhoven. De nieuwe milieustraat van Eindhoven telt twee routes.. Je hoeft niet meer een trapje op om iets in de containers te gooien. Volgende Vorige vergroot 1/3 Directeur Frans van Strijp is zeer tevreden over de nieuwe milieustraat in Eindhoven.

Eindhoven krijgt een nieuwe, enorme milieustraat aan de Achtseweg Noord. Honderdduizend bezoekers per jaar verwacht de gemeente. Maandag gaat 'ie open. Voor de aanleg hoefde niet lang naar bouwmaterialen gezocht te worden. Die kreeg de afvalverwerker op een presenteerblaadje aangereikt. Er is van alles hergebruikt: stenen, hout en zelfs oude broeken.

Projectleider Sanjo Lehmann kijkt trots naar de binnenwanden van het beheerderskantoor dat uitzicht biedt over alle inzamelbakken. “De deuren en muren zijn hier van afvalhout gemaakt. Dat is geperst. En achter de muren zitten oude spijkerbroeken die als isolatiemateriaal gebruikt worden. Zo is het allemaal duurzaam.”

Stenen van fietspaden

Hergebruiken is hier een doel op zich. Zo is het beheerdersgebouw van buiten bekleed met tweedehands hout. “Het komt van pallets en het hoeft niet geschilderd te worden. Dit kan zo jarenlang mee en het geeft hout een tweede leven. En hier liggen stenen die we hergebruiken. Die komen bijvoorbeeld uit fietspaden, stoepen of tuinen. Waarom zouden we nieuwe kopen? Er worden heel veel van deze stenen gebracht.“

Directeur Frans van Strijp van het Eindhovense Cure afvalbeheer wil verder experimenteren met het hergebruiken. Zo is er plek voor een demontagehal. “We kunnen afval uit elkaar schroeven. Zoals een bankstel. Dat is leer, schuimrubber, hout en metaal. Dat gaat nu als grof vuil weg. Dat wordt verbrand en dat is duur. Als je het uit elkaar haalt, kost het weinig of levert het zelfs geld op. Dat kan ook met bureaus, stoelen, fauteuils, deuren met ramen, bedden. Er zijn legio dingen die je kunt demonteren.”

Op zondag open

De nieuwe milieustraat moet met zijn tijd mee. Hij gaat in de toekomst ook op zondag open, als experiment. Directeur Van Strijp: “Je moet ons zien als een winkel. De bouwmarkt is op zondag open. Mensen zijn dan aan het klussen. Waarom zou je dan op zondag dicht zijn? We moeten mee bewegen met de behoeften van de burgers.”

De inrichting van de nieuwe milieustraat is door de medewerkers zelf bedacht. “We begonnen letterlijk met een wit vel. Ze hebben hem zelf getekend”, zegt de directeur. Dat is te merken. Zo hoef je niet meer de trap op om je spullen in een container te gooien. En er komen straks twee routes voor verschillende soorten afval. Mocht je met de ene route klaar zijn, kun je altijd aanhaken bij de andere route.

De locatie aan de Gabriël Metsulaan werd te klein voor het aantal bezoekers. Na zaterdag gaat die niet meer open.