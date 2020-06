Vught is bang voor een grote ontsnapping uit de EBI en neemt extra maatregelen

Dronefoto's gemaakt van de PI in Vught (Foto: Rob Engelaar). vergroot

Burgemeester Van de Mortel van Vught heeft een gebied rondom de PI in Vught aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In dat gebied kan bijvoorbeeld preventief gefouilleerd worden. In Vught zitten zware criminelen zoals Holleeder en Taghi. De kans dat zware criminelen proberen te vluchten en daarbij geholpen worden met behulp van wapens, is groot volgens de gemeente. Om dat te voorkomen moeten deze maatregelen genomen worden.

Agnes van der Straaten Geschreven door

De gemeente is niet helemaal duidelijk over wat nu de precieze aanleiding is voor de extra veiligheidsmaatregelen. De kans op ontsnappingspogingen van zware criminelen wordt als serieuze bedreiging van de veiligheid van Vughtenaren gezien. De extra maatregelen, zoals preventief fouilleren en het doorzoeken van auto's en bagage, moeten geweldmisdrijven voorkomen en wellicht ontsnappingspogingen in een vroeg stadium tegenhouden.

Concrete verdenking hoeft niet

De politie mag volgens de gemeente Vught alleen preventief fouilleren als de officier van justitie hier toestemming voor geeft. Maar een concrete verdenking hoeft er niet te zijn, zoals dat in normale situaties wel het geval is.

Eerder surveilleerde de politie al extra rondom de PI in Vught, vanwege het grote aantal topcriminelen in de Extra Beveiligde Inrichting, de EBI.